Branchentreff Trotz Streiks volle Hallen bei der Leipziger Buchmesse

Ein Warnstreik hat Besucherinnen und Besuchern am Freitag den Weg zur Buchmesse in Leipzig erschwert. Doch trotz des Arbeitskampfes im öffentlichen Nahverkehr waren die Hallen auch am zweiten Messetag gut besucht. Dafür sorgte auch die zu den Messehallen führende Linie 16, die trotz Streiks als einzige Straßenbahn in Leipzig im Einsatz war.