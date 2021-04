Filmpreise : Trotz Corona: Oscar-Stars und Glamour auf dem roten Teppich

Los Angeles Vor Beginn der Oscar-Gala drängen sich Stars und Gäste gewöhnlich auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood, doch wegen der Corona-Pandemie ist diesmal alles anders

Kurz vor der 93. Verleihung der Academy Awards trafen Nominierte - mit Abstand - auf einem deutlich kleineren Stück Teppich vor der Union Station in Los Angeles ein. Das historische Bahnhofsgebäude ist der Hauptschauplatz der diesjährigen Oscar-Show.

Glenn Close, als beste Nebendarstellerin nominiert, trat in einem blau-glitzernden Hosenanzug ins Schweinwerferlicht. Die britische Regisseurin Emerald Fennell trug ein blumiges Rüschenkleid. Leslie Odom Jr. glänzte in einem goldfarbenen Frack, Colman Domingo in schrillem Pink.