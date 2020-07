Musikfestival : Trotz Corona: Die BBC-Proms finden statt - auf dem Sofa

London Trotz Corona-Krise finden auch in diesem Jahr die BBC-Promenaden-Konzerte statt. Allerdings mit einem alternativen Konzept.

Die „Fantasie-Proms“, wie sie deshalb getauft wurden, starten an diesem Freitag (17.7.) Allerdings ohne die „Prommers“, die jährlich mit Stehkarten Klassik zum Spottpreis genießen, noch sonstigem Publikum. Die Samtsessel im Rondell der Royal Albert Hall bleiben leer. Und auch bei der „Last Night“ muss vor dem Fernseher zu Hause mitgesungen werden.

Um das jährliche achtwöchige Spektakel nicht der Corona-Krise zu opfern, hat sich die BBC ein alternatives Konzept einfallen lassen. Sie verspricht, den „Geist der Proms“ in die eigenen vier Wände der Zuhörer zu übertragen. Sechs Wochen lang werden aus der reichen Schatztruhe des BBC-Archivs über Radio und TV Highlights aus der Geschichte der Konzerte geboten. Danach sollen in einem zweiwöchigen Finale weltberühmte Künstler und Musiker live auf die Bühne kommen. Ihre Auftritte, sowie die „Last Night“ am 12. September, werden, wie üblich, im Fernsehen übertragen. „Die BBC hat hier ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert“, kommentierte der „Daily Telegraph“.