Einschaltquoten „Traumschiff“ mit schwacher Quote

Für das Erste wuchsen am Dienstagabend ab 20.15 Uhr die Bäume aber auch nicht in den Himmel: Dem Frankfurter „Tatort“ reichten 5,04 Millionen (18,7 Prozent) für den Quotensieg im Gesamtpublikum. In dem Fall „Kontrollverlust“ ermittelten die TV-Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) in der Gamer-Szene.