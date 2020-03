Abschied : Trauerfeier für Regisseur und Kameramann Joseph Vilsmaier

München Im Februar ist der Filmschaffende mit 81 Jahren gestorben. Zu seiner Trauerfeier ist jede Menge Prominenz aus Film und Politik erschienen.

„Er hatte das Herz am rechten Fleck“, sagte Söder am Montag bei einem Trauergottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael. Ein großes Schwarz-Weiß-Foto vor den Altarstufen zeigte Vilsmaier mit nachdenklichem Blick, in der Hand eine Zigarre. Am 11. Februar war er mit 81 Jahren gestorben.