Biermann sang ihm ein letztes Lied : Biermann würdigt Günter Kunert

Schenefeld Der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann hat seinen im Alter von 90 Jahren gestorbenen früheren DDR-Weggefährten und Freund Günter Kunert mit einem letzten Lied gewürdigt.

Kunert und er hätten wie andere in der DDR darum gerungen, wie weit man sich mit dem SED-Regime anlegen sollte und könne, sagte Biermann (82) am Freitag bei der Trauerfeier in Schenefeld in Schleswig-Holstein. „Was wird bloß aus unseren Träumen, in diesem zerrissenen Land. Die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Drecksverband“, sang Biermann.