Nie wieder Krieg : Tocotronic: Verwerfungen und Neubeginn

Berlin/Hamburg Es hat eine Weile gedauert, was auch mit der Pandemie zusammenhängt. Nun kommt das neue Tocotronic-Album „Nie wieder Krieg“. Es ist eine Reise an die Übergänge von Realität und Traum.

Nach vier Jahren Pause

Das Album ist eine kleine Reise geworden, es lässt sich eine Dramaturgie darin entdecken. Die paroligen Ansätze - von der Band „Sloganeering“ genannt - bergen politisch-klare Ansagen etwa bei den bereits veröffentlichten Singles „Nie wieder Krieg“ und „Jugend ohne Gott gegen Faschismus“ oder in „Komm mit in meine freie Welt“.

Offene Tür in der hermetischen Welt

Weiter in die Niederungen des Alltags. „Wenn die Liebe endet, ist es mitten in der Nacht“, heißt es im Song „Ich hasse es hier“. Da wird die kaum veredelbare Pizza aus dem Tiefkühlfach zum Synonym für Trostlosigkeit. „Nachtflug“ beginnt mit einer für Tocotronic typisch rätselhaften Zeile „Das vorletzte Glas, trink ich nicht aus“ und wird zu einer wunderschön gefühlvollen Reise durch die aus der Nacht erwachende Stadt. Das Monster im gleichnamigen Song ist auch eher ein Sehnsuchtswesen: „Monster, ich folge dir, durch die Schranktür - für immer.“

Seit fast drei Jahrzehnten ist Tocotronic mit Indie-Rock dabei. Die Band wird neben Blumfeld und Die Sterne trotz weitgehender Übersiedlung in die Hauptstadt noch immer zu den wichtigsten Vertretern der intellektuellen „Hamburger Schule“ gezählt. Die letzten acht Platten waren alle in den Top Ten platziert.

Weitgehend konfliktfrei

Das neue Album ist für von Lowtzow kein Selbstläufer. „Wenn man so eine langjährige Praxis hat wie wir, ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man überhaupt ein Album macht, man das Gefühl hat, man hat was zu sagen.“ Die Band funktioniere weitgehend konfliktfrei. „Da ist man schon wahnsinnig froh. Deshalb sehen wir es im Überschwang als eines unserer schönsten Alben.“

Er habe als Songwriter in sich hinein gehorcht. „Was will ich eigentlich mitteilen? Was sind das für Stimmungen, Heimsuchung und Dämonen, denen man ausgesetzt ist?“ Nicht nur mit der für März und April geplanten Tour können Tocotronic-Fans auf Fortsetzung von Gefühlen und Seelenschau hoffen. In „Ich gehe unter“ heißt es bei der Band: „Das ist ein Hilfeschrei, es gibt uns immer noch, wir sind noch nicht vorbei.“