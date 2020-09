Auszeichnung : Titel „Opernhaus des Jahres“ nach Frankfurt und Genf

Berlin Zwei Opernhäuser werden zu den besten Musiktheatern gekürt. Und auch der Titel der besten Operndirigenten wird in diesem Jahr gleich zweimal vergeben.

Bei ihrer vierten Kür zur besten Sängerin würdigten die Kritiker Marlis Petersens Darstellung der Marietta/Marie in Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“ an der Bayerischen Staatsoper sowie der Königstochter Salome in Richard Strauss’ gleichnamigem Musikdrama am Theater an der Wien. Im Falle des Sängertitels an Jakub Józef Orliński hob die Jury dessen „betörende Lesart“ des Titelhelden in Händels „Tolomeo“ am Badischen Staatstheater Karlsruhe hervor.