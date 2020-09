Pandemiebedingt vor kleinem Publikum : Titania Völklingen: „8 Frauen“ vor 30 Zuschauern

Die Titania-Truppe – hier bei der Vorstellung ihres Stücks „a la carte“ – macht das Beste aus den Corona-Beschränkungen. Foto: BeckerBredel

Völklingen Der Verein ist eigentlich volle Hallen gewohnt, aber die Inszenierung ist auch unter erschwerten Bedingungen ein Erfolg.

Von Anja Kernig

„Sechs Monate Corona reichen doch nicht aus, eine Herdenimmunität gegen Theater zu entwickeln“, stellte Jürgen Reitz Freitagabend im ausverkauften Theater Luisenthal lächelnd fest. Der künstlerische Leiter der Titania genoss es sichtlich, vor Publikum zu stehen. Zwar hatte man im Sommer bereits mit Kabarett-Abenden den Spielbetrieb aufleben lassen. Aber so eine Premiere ist halt noch mal was ganz eigenes – und diese hier, „8 Frauen“, wird sowieso heftigst in die Annalen des in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen feiernden Vereins eingehen.

Denn „ausverkauft“ bedeutet Anno 2020 exakt 30 zahlende Gäste. Klar, dass sich das anders anfühlt als ein krachvoll besetzter Saal. Reitz’ Tipp an die Zuschauer: „Nehmen Sie es einfach als Luxus.“ Von Seiten des Vereins sei man einfach nur froh, spielen zu dürfen. Auch wenn das bedeutet, jede halbe Stunde zu lüften oder die Besucher nach dem Toilettengang einmal ums Haus laufen zu lassen. Auch auf der Bühne war längst nicht alles erlaubt. Jede Schauspielerin hatte ihren zugewiesenen Platz, es durfte sich nicht viel bewegt werden, von singen ganz zu schweigen. Weshalb man gleich ganz darauf verzichtete – anders als in der französischen Kino-Version, in der Filmdiven wie Catherine Deneuve oder Isabelle Huppert ihre Rolle auch gesanglich unterfütterten.

Nächste Termine Weitere Vorstellungen gibt es am 18. 09., am 9./23./24. 10., 20./21.11. sowie am 4.12. jeweils um 19.30 Uhr im Theater Luisenthal (ehem. Turnhalle) Straße des 13. Januar 177 in Völklingen.

Stattdessen delegierte Reitz den musikalischen Part an The Doors. Die passen zeitlich perfekt, setzt die von Robert Thomas geschriebene Kriminalkomödie doch kurz vor Weihnachten 1969 ein – im abgelegenen Landhaus einer gutsituierten Familie. Just an dem Morgen, als die ältere Tochter aus dem Internat anreist, wird der einzige männliche Bewohner, Hausherr Marcel, ermordet aufgefunden. Mit ihren psychedelischen Rocksongs verleiht die Kult-Band dem Ganzen etwas Surreal-Transzendentes. Dieser Bruch zur betulichen, konservativen Grundstimmung des Stücks hat biographischen Ursprung. Vor 50 Jahren weilte Reitz erstmals per Schüleraustausch in Tours: „Dort erstand ich mein erstes Doors-Album, „Absolutely Live“.“ Seiner Inszenierung verpasste er außerdem eine Erzählstimme, die kapitelweise das bisherige Geschehen zusammenfasst und Einspieler, in denen alle acht Darstellerinnen kurz über sich und ihre Rolle reflektieren. „Ich wollte ausprobieren, ob sich Serienguck-Gewohnheiten auf die Bühne übertragen lassen“, erklärt der Regisseur.