150 Jahre „Die Meininger“ Thüringens Einfluss bis Hollywood

Hüller, die in Berlin auf der (Hochschule für Schauspielkunst) Ernst Busch ausgebildet wurde, antwortete recht trocken - und so gar nicht in der Tradition des Method Acting, sondern eher in der Tradition von Brechts Konzept des distanzierten Spiels: „I really have to disappoint you. It's not so much. I learned the lines.“ Sprich: Sie habe einfach ihren Text gelernt.