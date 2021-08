Festspiele : Thielemann: In Bayreuth geht es derzeit nicht um Titel

Bayreuth Spitzen-Dirigent Christian Thielemann sieht entspannt in die Zukunft - in Sachen Bayreuth und überhaupt. Musikdirektor ist er offiziell seit Jahresbeginn nicht mehr bei den Festspielen. Anderes sei wichtiger.

An diesem Dienstag (10. August) dirigiert Thielemann im Festspielhaus eine konzertante „Parsifal“-Aufführung - also ohne Regie und szenische Interaktion der Sänger. „Ich habe in Bayreuth noch nie eine konzertante Aufführung dirigiert, bei der das Orchester im Graben saß. Sänger mischen sich in Bayreuth besonders gut, wenn sie nicht so weit vorne stehen, darum habe ich auch jetzt gebeten“, sagte er dazu.