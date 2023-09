Staatsoper Unter den Linden Thielemann folgt auf Barenboim in Berlin

Sobotka bezeichnete Thielemann als „logische Nachfolge“ von Barenboim. Die beiden kennen sich seit Jahrzehnten, Thielemann war einst Assistent von Barenboim. „Ich stand über dreißig Jahre an der Spitze dieser so besonderen musikalischen Institutionen und bin mir sicher, dass sie unter der Leitung Christian Thielemanns ihre Ausnahmestellung im Berliner und internationalen Musikleben weiter halten und ausbauen werden“, sagte Barenboim in einem von Chialo verlesenen Statement zur Arbeit mit Staatsoper und Staatskapelle.