Holocaust-Drama „The Zone of Interest“ - Leben im Nazi-Familienidyll

„The Zone of Interest“ ist lose angelehnt an den gleichnamigen Roman (auf Deutsch: „Interessengebiet“) von Martin Amis aus dem Jahr 2014. In Cannes hatte der in Polen gedrehte Film den Großen Preis der Jury abgeräumt, bei den diesjährigen Oscars geht er nun in fünf Kategorien ins Rennen - unter anderem als bester Film, für die beste Regie und den besten Ton. Der „Guardian“ bezeichnete das Drama als ein „brutales Meisterwerk“.