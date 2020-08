Netflix-Serie : „The Crown“: Elizabeth Debicki spielt Prinzessin Diana

Elizabeth Debicki wird in „The Crown“ zu Lady Di. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

London Die Planungen für die fünfte und sechste Staffel der Erfolgsserie „The Crown“ laufen auf Hochtouren. Jetzt hat Netflix bekannt gegeben, wer Prinzessin Diana spielen wird.

Die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki („Guardians of the Galaxy Vol 2.“) übernimmt in der Netflix-Serie „The Crown“ die Rolle von Prinzessin Diana. Die 29-Jährige werde in der fünften und sechsten Staffel der Erfolgsserie mitspielen. Das teilte der Streamingdienst Netflix auf Twitter mit.