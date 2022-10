Neues Album „Electric Horsemen“ : The BossHoss kommen nach Saarbrücken

In einem Jahr in der Saarlandhalle in Saarbrücken: The BossHoss. Foto: Pascal Bünning

Saarbrücken Neue Single (ab heute), neues Album und neue Tournee. The BossHoss kommen auch nach Saarbrücken.

The BossHoss kommen nach Saarbrücken, man muss sich aber noch etwas gedulden – die Band tritt in einem Jahr, am 21. Oktober 2023, in der Saarlandhalle in Saarbrücken auf. Am heutigen Freitag ist die neue Single „Electric Horsemen“ erschienen, das erste Stück aus dem gleichnamigen Album, das im nächsten Frühjahr erscheint. In der Pressemitteilung verspricht die Band „neue Single, neues Album, neuen Sound“.