US-Charts : Taylor Swift landet mit „Evermore“ auf Platz eins

Berlin Mit ihrem neuen Album ist sie erneut an die Spitze der US-Charts gestürmt. Damit hat Taylor Swift den Abstand zu Madonna und Barbra Streisand verringert.

Mit ihrem neuen Album arbeitet sich Superstar Taylor Swift an einen weiteren Rekord heran: „Evermore“ ist als zweites Swift-Album in diesem Jahr - und als achtes insgesamt - an die Spitze der US-amerikanischen Charts geklettert.