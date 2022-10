Zehntes Album : Taylor Swift kehrt zu den Beats zurück

Berlin Eine berühmte Duett-Partnerin und die Zusammenarbeit mit einem alten Bekannten: Was es auf dem neuen Album von Pop-Superstar Taylor Swift nach großer Geheimnistuerei zu hören gibt.

Auf Gesang und Beats reduziert

Texte im Fokus

Zum Beispiel im Englischen eingängige Wortspiele wie: „Well, he was doin' lines and crossin' all of mine“ (aus „Vigilante Shit“). Oder: „So put me in the basement/ When I want the penthouse of your heart“ (aus „Bejeweled“). Ob die Fans diese Textzeilen nach Jahren des coronabedingten Wartens auch wieder live erleben können? Noch hat Swift keine Tour angekündigt.