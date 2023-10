Film Synchronsprecher Thomas Danneberg gestorben

Er war die Stimme von Arnold Schwarzenegger, Terence Hill und Adriano Celentano: Der viel beschäftigte Synchronsprecher Thomas Danneberg ist tot. Das bekam die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Montag aus Branchenkreisen bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, darunter die „Bild“-Zeitung. „Thomas ist am Samstag in meinem Beisein in unserem Haus am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben“, sagte Witwe Leni Danneberg der „Bild“. Er wurde 81 Jahre alt.