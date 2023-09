Schauspieler Sylvester Stallone ist „sehr stolz“ auf seine lange Karriere

Hollywood-Schauspieler Sylvester Stallone empfindet die Langlebigkeit seiner Karriere als „überwältigend“. „Ich betrachte mich als den letzten der Dinosaurier“, sagte der 77-Jährige, der in den 70er Jahren in der Rolle des Boxers Rocky Balboa seinen Durchbruch hatte und ab Donnerstag im vierten Teil der Action-Reihe „The Expendables“ in den Kinos zu sehen sein wird, dem Branchenportal „Entertainment Tonight Canada“. „Darauf bin ich sehr stolz“, fügte er hinzu.