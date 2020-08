Festival zu Corona-Zeiten : In Salzburg sind Fächer jetzt verboten

In Salzburg sind Fächer jetzt verboten

Das mondäne Zufächlen kühlender Luft ist in Salzbureger erst einmal nicht mehr möglich. Foto: dpa/Britta Pedersen

Salzburg Die Festspiele sind eines der wenigen nicht abgesagten Festivals – es gelten strenge Hygieneregeln.

Die Salzburger Festspiele haben den Kühlung spendenden Gebrauch von Fächern während der Vorstellungen untersagt. „Dadurch könnten infektiöse Aerosole, die eigentlich von der Klimaanlage nach oben abgesaugt werden sollen, seitlich verteilt werden, was wir vermeiden wollen“, sagte Lukas Crepaz, der kaufmännische Direktor.

Als eines der wenigen Kulturfestivals weltweit wurden die Salzburger Festspiele nicht wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Dafür gelten strenge Hygieneregeln. So müssen sich alle Künstlerinnen und Künstler regelmäßig testen lassen sowie ein Kontakt- und Gesundheitstagebuch führen. In den Sälen werden nur rund zwei Drittel der Plätze besetzt, außerdem gibt es nur Aufführungen ohne Pause und eine Maskenpflicht, die von Saaldienern kontrolliert wird.

Für die Verhältnisse außerhalb der Spielstätten seien die Festspiele nicht verantwortlich. „Ursprünglich hatten wir mit den Behörden vereinbart, dass die Polizei auch vor den Häusern, etwa in der Hofstallgasse, die Abstandsregeln kontrolliert.“ Diese seien jedoch mittlerweile in Österreich höchstrichterlich für nichtig erklärt worden. „Wir appellieren deshalb an die Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher.“