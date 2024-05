Musik Streitbare Kultfigur des Indie-Rock: Morrissey wird 65

Steven Patrick Morrissey, 1959 als Sohn irischer Einwanderer im Großraum Manchester zur Welt gekommen, sorgte als Sänger der einflussreichen Indie-Band in den 1980ern für Furore. Vier Alben in vier Jahren veröffentlichten The Smiths: „The Smiths“ (1984), „Meat Is Murder“ (1985), „The Queen Is Dead“ (1986) und „Strangeways, Here We Come“ (1987). Alle gelten heute als Klassiker und zeichnen sich durch ihren zeitlosen Sound und eine gewisse Melancholie aus.