Charts : Streaming-Rekord an Heiligabend

Baden-Baden An Heiligabend war Musik drin - und zwar reichlich. Dabei wurde der Streaming-Rekord vom letzten Jahr gebrochen. Ganz vorne mit dabei: natürlich Wham!

„Last Christmas“ von Wham! kam dabei auf mehr als 5,5 Millionen Streams, „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey auf 5,4 Millionen. Der bisherige Tagesrekord von 764 Millionen Streams stammte von Heiligabend 2021 und wurde nun deutlich übertroffen.

Unterdessen habe „Last Christmas“ in den deutschen Single-Charts seinen Rekord als Hit, der am längsten in den Charts ist, weiter ausgebaut - auf nunmehr 160 Wochen, hieß es. Im Dezember 1984 war der Song erstmals in den Charts gewesen. „All I Want For Christmas Is You“ kommt auf 89 Wochen.