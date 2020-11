Saarbrücker Filmfestival : Ophüls 2021 wird Online-Festival

Saarbrücken Es ist bitter und traurig - aber keine ganz große Überraschung: Das kommende Filmfestival Max Ophüls Preis wird eine reine Online-Veranstaltung.

Geplant ist laut Festival zudem, einen Teil des Festivals im späteren Verlauf des Jahres 2021 als Präsenzveranstaltung mit Vorführungen in den saarländischen Kinos in Anwesenheit der Preisträgerinnen und Preisträger nachzuholen.

In einer Presse-Erklärung sagen dazu Festivalleiterin Svenja Böttger und Künstlerischer Leiter Oliver Baumgarten: „Es hilft kein Wünschen und kein Hoffen: Die aktuellen Umstände erfordern im Sinne der Vernunft ein flexibles Umdenken in der Ausgestaltung unseres Filmfestivals. Und so traurig uns dieser in der Geschichte des Filmfestivals Max Ophüls Preis hoffentlich einmalig bleibende Umzug ins Digitale auch stimmen mag: Wir haben diese Option stets mitgedacht und wollen nun alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Festivalcharakter mit innovativen Formaten und lebendigen Ideen auf adäquate Weise ins Digitale zu übertragen. Die Szene des deutschsprachigen Filmnachwuchses ist quicklebendig – sie hat unsere Aufmerksamkeit absolut verdient. Und genau das soll unsere digitale Ausgabe leisten: Plattform sein, um in Zeiten der Pandemie die Arbeiten junger Filmschaffender zu würdigen, zu diskutieren und ihnen eine möglichst breite Öffentlichkeit zu bieten.“