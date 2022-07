Streaming : „Stranger Things“ nun erfolgreichste englische Netflix-Serie

Szene aus der vierten Staffel von «Stranger Things». Foto: Courtesy Of Netflix/dpa

Los Angeles Erst als zweite Serie überhaupt kommt die vierte Staffel „Stranger Things“ laut Netflix auf mehr als eine Milliarde Streamingstunden. In 93 Ländern landet das Format in den Top 10 des Streaming-Anbieters.

Mehr als 301 Millionen Streamingstunden sammelte die Staffel demnach allein in der vergangenen Woche, in der die letzten beiden Folgen veröffentlicht wurden. In 93 Ländern sei die Serie unter den Netflix-Top-10 gewesen. Der erste Teil der vierten Staffel war bereits Ende Mai erschienen.