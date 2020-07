Heute Beratungen in Berlin : Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf Prüfstand

Berlin Sie ist ein Supertanker unter den deutschen Kultureinrichtungen. Heute soll über ihre Zukunft entschieden werden – und ihre Zerschlagung.

Kritik gab es in der Vergangenheit wiederholt unter anderem an der überkommenen Präsentation der Sammlungen, mangelnder Bildungs- und Vermittlungsarbeit, zu wenigen „Ausstellungen von Weltrang“ und Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. Zugleich hat die Stiftung permanent enorme Bauvorhaben zu bewältigen, die meist mit Kostenexplosionen verbunden sind. So etwa beim Pergamon-Museum und der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel oder beim Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum.

„Die Sammlungen der SPK sind von immenser internationaler Bedeutung. Entsprechend hoch sind die Erwartungen von Öffentlichkeit, Politik und Wissenschaft an Ausstellungen, Vermittlungsformate und Forschung in den Einrichtungen der Stiftung“, betonte Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats, am Freitagabend. Mit seinen Empfehlungen ziele der Wissenschaftsrat darauf, „die Handlungsspielräume der Einrichtungen zu erweitern und eine klarere Profilbildung zu ermöglichen“. Auf diese Weise sollten die Einrichtungen in die Lage versetzt werden, maßgebliche Impulse in internationalen Diskussionen zur Rolle von Museen, Bibliotheken und Archiven in Wissenschaft und Gesellschaft zu setzen, so Wagner.