Hollywood : Steven Spielberg verfilmt Kindheit - Paul Dano an Bord

Los Angeles Die Dreharbeiten zu Steven Spielbergs Film angelehnt an seine Kindheit sollen im Sommer beginnen. Für den noch titellosen Film ist nun ein weiterer Hauptdarsteller bekannt.

US-Schauspieler Paul Dano (36, „There Will Be Blood“) stoße zu Seth Rogen (38, „Bad Neighbors“) und Michelle Williams (40, „Manchester by the Sea“), teilte Spielbergs Produktionsfirma Amblin auf Twitter mit.