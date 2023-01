Schauspielerin : Stefanie Reinsperger spricht über Aussehen und Wut

Berlin Mehrgewichtige Schauspielerinnen waren lange eher nur in Nebenrollen zu sehen. Die „Tatort“-Darstellerin Stefanie Reinsperger erzählt, warum sich das dringend ändern sollte.

Eine Schauspielerin zeigt sich „Ganz schön wütend“

Eine Szene im Buch spielt im Schwimmbad. Reinsperger ist dort mit Freundinnen unterwegs, als ein Badegast sie anspricht. Anfangs ein nettes Gespräch, der Mann habe erzählt, sie werde hier in Wien vermisst. Zum Schluss aber habe er gesagt: „Oba wissens, wos I eana scho imma moi sogn woit: Des Kleid, wos Sie do onghobt hob'n in Soizburg bei dem "Jedermann". Do homs wirklich unmöglich ausgschaut. Des hot Eana goa net passt. Versteh I bis heit net, warum Sie so was ozogn hom. Dass Sie si do nit gschämt hob'n.“