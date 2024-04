TV-Tipp Starke Frauen im Gangsterfilm „Der Millionen Raub“

Immer einen Schritt näher am Leben: So könnte man die TV-Filme des Regisseurs und Drehbuchautors Lars Becker beschreiben. Dabei zeichnet der Wahl-Hamburger auch in genretypischen Polizei-Serien wie „Der gute Bulle“ oder „Nachtschicht“ ein differenziertes Bild unserer multikulturellen Gesellschaft. Die Wahrheit liegt bei Becker meistens auf der Straße, man muss eben nur den Blick dafür haben.