Hollywood Star-Besetzung für Spielfilm über Kennedy-Ermordung

Nächstes „Splatterday Night Fever" in Saarbrücken mit „Renfield“, „Evil Dead Rise“ und „Winnie the Pooh: Blood and Honey“

Horrorkino Nächstes „Splatterday Night Fever" in Saarbrücken mit „Renfield“, „Evil Dead Rise“ und „Winnie the Pooh: Blood and Honey“