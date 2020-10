Auch mit über 70 Jahren : Springsteen will weiterhin schweißtreibend rocken

Bruce Springsteen, Rocksänger aus den USA, tritt 2018 beim „Stand Up For Heroes“- Benefizkonzert in New York auf. Foto: Brad Barket/Invision/dpa

Berlin Bruce Springsteens Gigs mit der seit 1975 bestehenden Rock- und Soul-Band waren stets schweißtreibende Live-Ereignisse von mehreren Stunden Dauer.

„Es gibt nichts Schöneres, als mit alten Freunden ins Studio zu gehen. Das war eine der tollsten Erfahrungen meines Lebens“, sagte Springsteen („Born To Run“, „Born In The USA“) am Donnerstagabend in einer Interviewschalte mit europäischen Musikjournalisten aus seinem Aufnahmestudio in New Jersey. „Letter To You“ umfasst zwölf Songs, die einen Bogen bis zurück zu seinen Anfängen in den frühen 1970er Jahren schlagen.