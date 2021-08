Charlie Watts gestorben : Spekulationen über die Zukunft der Stones

Die Rolling Stones - Ron Wood (l-r), Charlie Watts, Keith Richards und Mick Jagger - 2008 in Berlin. Wie geht es weiter mit der Band?. Foto: Rainer Jensen/dpa

London Wie geht es weiter bei den Rolling Stones nach dem Tod ihres Drummers Charlie Watts? Natürlich gibt es noch keine abschließende Antwort.

Der Drummer war am Dienstag im Alter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus gestorben. Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass er nicht an der kommenden US-Tournee der Stones teilnehmen sollte. Er erhole sich von einer nicht näher genannten medizinischen Behandlung, hieß es damals. Einspringen soll Steve Jordan, der bereits auf mehreren Solo-Alben von Gitarrist Keith Richards (77) zu hören war.