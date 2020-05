Baubeginn : Spatenstich für Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin

Berlin Die Vorgeschichte ist lang, jetzt soll ein symbolischer Spatenstich in Berlin den Bau beginnen lassen. Nach drei Jahrzehnten bekommt Deutschland ein Freiheits- und Einheitsdenkmal.

Grütters erinnerte daran, was die „Sternstunde unserer Demokratie“ überhaupt erst möglich gemacht habe: „Der Mut der DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die 1989 entschlossen aufgestanden sind mit dem Anspruch, die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und die ihres Landes mitzubestimmen.“ Das Freiheits- und Einheitsdenkmal erinnere an die Zivilcourage der Menschen, „die ihre Stimme für demokratische Freiheitsrechte erhoben“. Die Einheit Deutschlands und ein geeintes Europa wären ohne die „Bürger in Bewegung“ Utopie geblieben, sagte Grütters unter Anspielung auf den Titel des Denkmals.