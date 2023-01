Hollywood : Spannung vor den Oscar-Nominierungen

Los Angeles Welche Filme haben Chancen auf einen Oscar? Bald wissen wir es, auch eine deutsche Produktion darf sich Hoffnungen machen.

In Hollywood werden am Dienstag (24. 01.) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie „The Fabelmans“ von Steven Spielberg, die Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“, das Biopic „Elvis“ und die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All At Once“. Stars wie Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Colin Farrell und Austin Butler können auf eine Nominierung hoffen.