Hardrock-Ikonen : Songschnipsel von AC/DC: Kommt ein neues Album?

London Das letzte Kapitel wurde noch nicht geschrieben. Kommen AC/DC mit einem neuen Album zurück? Die Anzeichen verdichten sich.

Die Rocker posteten in sozialen Medien einen 30-sekündigen Videoclip, in denen die Musiker um Gitarrist Angus Young zu sehen sind, mit dem Kommentar „Shot In The Dark“. Dazu läuft ein Songausschnitt im typischen AC/DC-Sound, in dem die Band „Shot In The Dark“ singt und bei dem es sich wohl um den Refrain handelt.