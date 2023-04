„Die schönste Award-Show Deutschlands“ Von TV-Legenden über Comedy-Stars bis zu Chartstürmern: So war die Verleihung des „Radio Regenbogen Award“

Überhaupt war die Verleihung ein Abend voller Überraschungen. So erhielten Clock Clock den „Radio Regenbogen Award („Sorry“) nicht nur als „Newcomer National“, sondern brachten auch einen ganz in schwarz gekleideten, maskierten, weiteren Preisträger mit, der im Vorfeld nicht angekündigt wurde und am Roten Teppich für viel Spekulationen sorgte. Dieser entpuppte sich jedoch nicht wie von Thomas Hermanns vermutet als Barbara Schöneberger, sondern als „Glockenbach“, Das international erfolgreiche, deutsche Musikprojekt erhielt den Preis in der Sparte „Best Dance“. Auch die „Künstlerin National“ Joe Wees ist inzwischen unter anderem auch in Amerika angesagt und auf dem Weg zu einer Weltkarriere, so Laudator und „Heute Journal“-Moderator Christian Sievers.