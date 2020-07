Auszeichnungen : Literaturpreise für Ute Frevert und Iris Radisch

Darmstadt Die Berliner Historikerin Ute Frevert (66) erhält den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa 2020. Der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay geht in diesem Jahr an die Berliner Literaturkritikerin Iris Radisch (61), wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mitteilte.

Beide Preise sind mit je 20 000 Euro dotiert.