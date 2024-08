Festival Serebrennikow und Hüller - Ruhrtriennale-Premieren gefeiert

Das Besondere an der Ruhrtriennale sind ihre Schauplätze in den einstigen Industrieanlagen des Ruhrgebiets. So entfaltete der kremlkritische Serebrennikow in seinem Stück „Legende“ in der „Kraftzentrale“ des Duisburger Landschaftsparks Nord - einem einstigen Hüttenwerk - die Welt des verfolgten sowjetischen Kult-Filmregisseurs Sergej Paradschanow (1924-1990). Paradschanows Werke inspirierten auch Weltstar Lady Gaga. Am Ende des vierstündigen Schauspiels stand ein politischer Appell: „Free All Political Prisoners“ (Freilassung aller politischen Gefangenen) stand übergroß auf einer Leinwand hinter dem Ensemble.