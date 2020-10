Schritt für Schritt : Semperoper: Langsam zurück zum Normalbetrieb

Die Semperoper in Dresden am Abend. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Das Haus hat bereits am 19. Juni den Betrieb nach dreimonatiger Corona-Pause wieder aufgenommen. Ab November sollen wieder mehr Zuschauer als derzeit in den Saal gelassen werden.

Die Semperoper in Dresden unternimmt in der Corona-Pandemie einen weiteren Schritt in Richtung Normalbetrieb. Ab November solle es wieder täglich Aufführungen in den Sparten Oper und Ballett geben, teilte die Sächsische Staatsoper am Donnerstag mit.