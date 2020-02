Ausstellung : Seltene Keltenskulptur in Tschechien zu sehen

Seltene Keltenskulptur in Tschechien zu sehen

Olomouc Das Volk, das aus dem Dunkeln kam: Viel weiß man nicht über die Kelten, aber sie haben ihre Kunst hinterlassen.

Eine seltene Skulptur aus der Keltenzeit ist für kurze Zeit in einer Ausstellung in Tschechien zu sehen. Der Steinkopf von Msecke Zehrovice aus dem 3. Jahrhundert vor Christus ist der Höhepunkt der Schau „Steinerne Keltenzeit“ im Heimatkundemuseum in Olomouc (Olmütz).