Schauspieler : Sebastian Koch erhält Filmpreis für Lebenswerk

Braunschweig Man kennt ihn aus deutschen und internationalen Produktionen. Die Jury des Braunschweiger Filmfestivals hat Sebastian Koch nun für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Das internationale Filmfestival Braunschweig hat den Schauspieler Sebastian Koch (59) für sein Lebenswerk geehrt. Er erhielt am Samstagabend den mit 20 000 Euro höchstdotierten Preis, ehe die Filmwoche am Sonntag in ihren letzten Tag ging.

Insgesamt erreichte das Preisgeld nach Angaben der Festivalleitung in diesem Jahr eine Höchstsumme von mehr als 60 000 Euro. Die Jury vergab zur 35. Auflage des Filmfests neun Auszeichnungen. Darunter waren etwa der mit 10 000 Euro dotierte Publikumspreis „Der Heinrich“, der an den polnischen Regisseur Jan Holoubek für dessen Werk „25 Years of Innocence“ ging. Die Schauspielerin Sara Fazilat wurde beste deutschsprachige Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle in „Nico“. Den Frauenfilmpreis „Tilda“ erhielt die Produktion „Hive“ der Filmemacherin Blerta Basholli.