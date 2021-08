Schauspieler : Sebastian Bezzel mag Kinos auf dem Land

Berlin Manche kennen ihn als eigenartigen Ermittler Franz Eberhofer: Schauspieler Sebastian Bezzel ist derzeit mit „Kaiserschmarrndrama“ im Kino zu sehen. Im Interview erzählt er, warum er ländliche Kinos mag.

Schauspieler Sebastian Bezzel (50) besucht gerne Kinos auf dem Land. Er komme ursprünglich aus Garmisch-Partenkirchen. „Und ich schätze es wahnsinnig, in der Provinz ins Kino zu gehen“, sagte Bezzel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Bezzel warnte gleichzeitig davor, im Umgang mit der Pandemie zu nachlässig zu werden. „Ich habe Angst, dass jetzt die ersten Lockerungen dazu führen, dass wir es wieder komplett in die Tonne treten, was wir bis jetzt erarbeitet haben“, sagte der Schauspieler, der mittlerweile in Hamburg lebt.