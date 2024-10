Feiertage Schwesig: Mit Ost-Benachteiligungen nicht abfinden

Schwesig würdigte die Leistung der Menschen, die mit „ihrer friedlichen Revolution die Diktatur und die innerdeutsche Grenze zu Fall gebracht“ hätten. Als im Westen kaum jemand an Veränderungen im Osten glaubte, hätten die Menschen in der DDR Freiheit und Demokratie gefordert. Es sei ein großes Glück, „dass wir seit 34 Jahren in einem vereinten Land in Frieden, Freiheit und Demokratie leben. Das ist alles andere als selbstverständlich.“