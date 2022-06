Kunstwelt : Scholz reist nicht zur documenta - Untersuchung angekündigt

Kassel In der Antisemitismus-Debatte um die Kunstschau in Kassel wird Aufklärung gefordert. Doch vorerst sind noch viele Fragen offen. Wie konnte es zu dem Eklat kommen - und wie geht es weiter?

Bei der Untersuchung weiterer Werke werde „auch Ruangrupa seiner kuratorischen Aufgabe gerecht werden müssen“, sagte Schormann in einem Interview der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ (HNA, Donnerstag). Das indonesische Kollektiv Ruangrupa kuratiert die documenta fifteen. Unterstützt werde die Gruppe nun von anerkannten Experten wie Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt.

Gesprächsreihe angekündigt

Schormann kündigte in dem Interview eine Gesprächsreihe zu dem Thema an. Außerdem solle es einen „Begegnungsstand“ am Friedrichsplatz in Kassel geben - mit der Bildungsstätte Anne Frank und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Am Friedrichsplatz war das Werk aufgestellt, bevor es verhüllt und am Dienstag schließlich abgebaut wurde.