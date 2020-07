Erstes Theater in Hamburg : Schmidts Tivoli nimmt nach Corona-Pause Spielbetrieb auf

Hamburg Seit Mitte März sind die Bühnen in Hamburg wegen Corona geschlossen. Am Donnerstag ging es mit reduzierter Zuschauerzahl im Schmidts Tivoli wieder los. Auch Udo Lindenberg schaute vorbei.

Für die Show „Paradiso“ wurde das Theater in eine tropische Oase verwandelt. Die Zuschauer sitzen in kleinen Inseln zusammen, statt der sonst üblichen 620 Zuschauer passen aber nur 255 Zuschauer in den Saal. Damit die Gäste die Abstandsregeln in Corona-Zeiten einhalten können, gibt es drei verschiedene Eingänge und zwei verschiedene Einlasszeiten. Während der 75-minütigen Show ohne Pause können die Zuschauer am Platz ihren Mundschutz abnehmen.