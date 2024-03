Mit 95 Jahren Schlagersänger Henry Valentino ist tot

Blums Haus in Overath hatte alles, was er für seine Arbeit brauchte. Eine E-Mail-Adresse hatte er zwar nicht, dafür aber eines dieser dunkelgrünen Telefone aus der alten Bundesrepublik und einen erstaunlich großen Anrufbeantworter - es war eines der ersten Modelle. Sein natürlicher Arbeitsplatz war jedoch sein großer Flügel. Das Instrument schien ihn magnetisch anzuziehen. „Daran ist alles entstanden“, sagte er dann. Dieses „alles“ - das war nicht nur Henry Valentino. Der Grundstein für Blums Karriere - gebürtig kam er aus Hannover - war noch in den letzten Kriegsjahren auf der Heeresmusikschule gelegt worden, Hauptinstrument war Kontrabass.