Auszeichnungen : Schauspielerin Meltem Kaptan gewinnt Filmpreis

Berlin Zahlreiche Stars auf dem roten Teppich, Claudia Roth erinnert an den Krieg in der Ukraine. Und Meltem Kaptan nahm als beste Hauptdarstellerin sichtlich bewegt die Lola entgegen.

Darin spielt sie die Mutter des langjährigen Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz - im Film versucht sie, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien. „Alter Schwede“, sagte Kaptan am Freitagabend und bedankte sich unter anderem bei der Akademie, den anderen nominierten Frauen und ihrer Familie. Kaptan würdigte in ihrer Dankesrede auch die Lebensleistung von Anwalt Bernhard Docke und Rabiye Kurnaz, die beide im Saal saßen.

Albrecht Schuch bester Hauptdarsteller

Die Verleihung des Deutschen Filmpreises begann zuvor mit dem Defilee der Stars. Auf dem roten Teppich in Berlin erschienen etwa Alexandra Maria Lara mit ihrem Mann Sam Riley und Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Auch die Models Eva Padberg und Marie Nasemann gingen an den Fotografinnen und Fotografen vorbei. Katrin Bauerfeind moderiert den Abend.

Claudia Roth: „Krieg verändert alles“

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) erinnerte an den Krieg in der Ukraine. „Wir wissen, er ist da“, sagte sie. Nicht einmal 1000 Kilometer seien es von hier bis nach Lwiw, bis an die ukrainische Grenze. „Krieg verändert alles.“ Er verändere die Ansicht einer Stadt, noch bevor ein feindlicher Soldat die Stadtgrenze überschritten habe.