Abschied : Schauspieler und Quiz-Moderator Ernst Stankovski gestorben

Klosterneuburg Im Alter von 93 Jahren ist der Österreicher gestorben. In Deutschland war er nicht zuletzt als Gastgeber der ZDF-Show „Erkennen Sie die Melodie?“ bekannt.

Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar

„Ich hab' das eigentlich nicht gern gemacht“, sagte er 2008 der Deutschen Presse-Agentur. Er wollte lieber als ernstzunehmender Schauspieler in Erinnerung bleiben. Ausgebildet wurde Stankovski nach einer Friseurlehre am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in seiner Geburtsstadt Wien. In den 1950er und 60er Jahren war er an wichtigen deutschsprachigen Bühnen engagiert, darunter das Schauspielhaus Zürich, das Residenztheater und die Kammerspiele in München, das Düsseldorfer Schauspielhaus und das Theater am Kurfürstendamm.