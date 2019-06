Gekürzt im Radio : Sarah Connor hat Ärger mit Coming-out-Song

Sarah Connor bei einem Konzert in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Foto: Jörg Carstensen.

Berlin Popsängerin Sarah Connor (38) hat verständnislos auf die Ablehnung ihres Coming-out-Songs „Vincent“ bei einigen Rundfunksendern reagiert.

In einem RTL-Interview sagte die Musikerin: „Wir tun ja immer so, als wäre es überall, als wäre es völlig in Ordnung, und dann bringt es ein Song auf den Punkt, und dann gibt's plötzlich Ressentiments.“ Das Lied „Vincent“ handelt von Verwirrung und Schmerz in der Liebe - unter anderem bei einem Jungen, der erkennt, dass er schwul ist.