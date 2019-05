Herz Kraft Werke : Sarah Connor bleibt ihrer Muttersprache treu

Berlin Deutsch oder Englisch - die Frage stellt sich für Sarah Connor nicht mehr. 2015 leitete die Sängerin einen Imagewechsel ein und brachte mit „Muttersprache“ ihr erstes Deutschpop-Album heraus.

Die Tochter eines US-Amerikaners und einer Deutschen bleibt also ihrer Muttersprache treu. Zackig-deutsch klingt der Titel, der über den 15 Songs der Doppel-CD steht: „Herz Kraft Werke“ - das erinnert an den Werbespruch eines Energieunternehmens. Wer reinhört, erfasst die Botschaft schnell: Es geht um Liebe und ihre Variationen - die große, die enttäuschte, die alte, die bedingungslose Liebe, es geht auch um Selbstwertgefühl und die Kleinstadt.

Wenig zimperlich klingt auch „Keiner pisst in mein Revier“, eine Kriegserklärung an jede, die sich ihrem Liebsten unsittlich nähern sollte. „Verguck' dich nicht“, warnt Connor, „Hannibal Lecter ist nichts gegen mich“. Und weiter: „Denn geht es um ihn, breche ich alle Gesetze, ich steig' in den Ring, und dann gibt es Verletzte.“ Versöhnlich klingt am Ende des Albums die Liebeserklärung „Für Dich“ an ihren Mann, den Produzenten Florian Fischer.

In „Ruiniert“ reimt Connor zum Piano-Solo und der Gitarre über „Despoten und AfD-Idioten“, von Hirnen „so glatt poliert, dass uns nichts mehr berührt“. Man könne sich ja die Hand reichen und was Neues anfangen, schlägt sie vor. Doch in der nächsten Zeile bekommt die 38-Jährige den Blues: „Wir hängen an unserer Winterdepression“, beklagt sie und dreht auf. In solchen Momenten ist Connor mit rauer Stimme musikalisch in ihrem Element, den Refrain nimmt sie wie eine Rock-Hymne.