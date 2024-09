Besondere Aktion am Wochenende Wie geht es den Kinos im Saarland?

Was treibt die Kinos sonst um, was sehen sie als ihre drängendsten Probleme? „Gestiegene Energie- und Personalkosten“, sagen Marion und Peter Martin, die in Bous die Thalia Lichtspiele betreiben. So sieht es auch Margit Müller von den Schmelzer Lichtspielen, verweist auf die Inflation, und „auch die gestiegenen Einkaufspreise bei Snacks und Getränken wiegen schwer“. Die steigenden Kosten „sind insgesamt ein Problem, es ist schwierig, diese Erhöhungen an den Kinobesucher weiterzugeben“, sagt Claudia Ziegler von den Haas Filmtheaterbetrieben. Das Familienunternehmen betreibt das Neue Theater in St. Wendel, das Union in Illingen, das City Filmstudio Lebach und das Capitol Saarlouis. „Wir haben versucht, die Preiserhöhungen, welche notwendig waren, in allen Bereichen möglichst moderat zu halten.“ Der Kinobesuch müsse auch weiterhin für alle bezahlbar bleiben, „denn Kino ist Kultur für alle“. Sämtliche Erhöhungen auf die Kundinnen und Kunden umzulegen, „würde der Gast als nicht zumutbar empfinden“, bilanziert auch Anna Reitze von der Camera Zwo in Saarbrücken.